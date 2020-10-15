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Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Новость на русском → Донбас, Четвер 15 жовтня 2020 17:56
Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 15 жовтня, на Донбасі незаконні збройні формування шість разів порушили перемир'я. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, вночі бойовики порушили режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Причепилівки.

Крім того, окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Авдіївки і двічі - в районі Новотошковського.

"Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на Приазов'ї в районі населеного пункту Харчовик був зафіксований ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

"Засоби радіоелектронної боротьби збройних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління і навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим "тиші".

Крім того, 13 жовтня на Донбасі проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я. Українські військові зафіксували прольоти двох безпілотників ворога через лінію розмежування.

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