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На Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь

Новость на русском → Донбас, Середа 14 жовтня 2020 07:48
На Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

На Донбасі 13 жовтня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Крім того, зафіксовано прольоти двох безпілотників противника із перетинами лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Як повідомили в штабі ООС, бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет поблизу Зайцевого, а неподалік населених пунктів Піски та Оріхове стріляли з автоматичного станкового гранатомета.

Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, у районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування.

"Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання", - зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, впродовж минулої доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 429 порушень режиму припинення вогню в період з 21 вересня до 4 жовтня.

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