Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие

С начала текущих суток, 15 октября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили перемирие. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, ночью боевики нарушили режим прекращения огня, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки.

Кроме того, оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было. Наши защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на Приазовье в районе населенного пункта Пищевик был зафиксирован вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно осуществили радиоподавлення каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим "тишины".

Кроме того, 13 октября на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие. Украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотников противника через линию разграничения.