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Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Автор: РБК-Україна

У четвер, 8 жовтня, на Донбасі бойовики тричі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Піски зі стрілецької зброї.

Також ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Досвідченого. Бойовики з допомогою протитанкового гранатомета дистанційно мінували територію поблизу українських позицій.

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"Ворожі провокації не представляли загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, так вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за добу на Донбасі бойовики один раз порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Крім того, за даними ОБСЄ, в Луганській області жінка з сином підірвалися на вибуховий пристрій. Їй довелося ампутувати ногу, дитина - отримав поранення ока.

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