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Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие

Автор: РБК-Украина

В четверг, 8 октября, на Донбассе боевики трижды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески из стрелкового оружия.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Опытного. Боевики с помощью противотанкового гранатомета дистанционно минировали территорию вблизи украинских позиций.

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"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, так огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки на Донбассе боевики один раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, по данным ОБСЕ, в Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Ей пришлось ампутировать ногу, ребенок - получил ранение глаза.

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