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На Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь

Новость на русском → Донбас, Четвер 08 жовтня 2020 07:58
На Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

На Донбасі 7 жовтня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї.

"На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - повідомили у штабі ООС.

Минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.

Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 6 жовтня бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Раніше повідомлялося, що Росія поставляє на Донбас озброєння в обхід спостерігачів ОБСЄ. Щоб приховати переміщення сил і засобів, росіяни використовують грунтові дороги в обхід офіційних пунктів пропуску на українському кордоні.

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