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Бойовики на Донбасі сім разів порушували "тишу". Військові давали відсіч

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі з початку 23 лютого сім разів порушували режим припинення вогню. Українські військові на обстріли окупантів відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомило командування Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Бойовики поблизу Зайцевого обстрілювали позиції ООС з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

З мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів окупанти стріляли біля Красногорівки, а в районі Пісків - відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Під ворожі обстріли також потрапляли позиції українських військових біля Луганського, Авдіївки, Гнутового та Шумів. Там проросійські бойовики застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у штабі.

Нагадаємо, українська розвідка розповіла, що Росія перекинула на окупований Донбасі нові підрозділи снайперів.

Додамо, ситуація на Донбасі знову загострилася. Підрозділи Об'єднаних сил мають втрати вже другу добу поспіль.

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Новини України ДонбасобстрелбойовикисводкаООС
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