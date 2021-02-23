Бойовики на Донбасі сім разів порушували "тишу". Військові давали відсіч

Бойовики поблизу Зайцевого обстрілювали позиції ООС з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

З мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів окупанти стріляли біля Красногорівки, а в районі Пісків - відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Під ворожі обстріли також потрапляли позиції українських військових біля Луганського, Авдіївки, Гнутового та Шумів. Там проросійські бойовики застосовували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - додали у штабі.