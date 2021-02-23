ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів, - розвідка

Новость на русском → Донбас, Вівторок 23 лютого 2021 14:04
Росія перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів, - розвідка Фото: російський снайпер (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація перекинула на Донбас новий підрозділ снайперів. Вони озброєні комплексами різного калібру.

Про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Марія Сальник.

Зокрема, за інформацією Головного управління розвідки, російське військове командування продовжує підтримку боєздатності оперативного угруповання окупаційних військ.

З початку лютого на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях Росії завезли більше двох тисяч тонн палива. У той же час провели ротацію кадрових російських офіцерів на командних посадах.

"Крім того, для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва", - додала Сальник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі посилили підготовку снайперів. Відзначимо, останні бойові втрати України пов'язані в основному зі снайперською війною.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українська сторона дає адекватну відповідь на снайперський вогонь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Російська Федерація Донбас снайперы
NEWS
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
Сім років позбавлення волі: суд оголосив вирок Стерненку
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні