Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили перемир'я

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували два випадки порушення перемир'я з боку окупаційних військ. Українські військові від ворожої активності не постраждали.
Про це повідомляє командування ООС у Facebook.
Сьогодні зранку під ворожий обстріл потрапили українські військові на позиціях поблизу Шумів. Там окупанти застосували стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь підрозділи Об'єднаних сил не відкривали.
Ще одне порушення перемир'я зафіксували поблизу Ужівки, де проросійські бойовики дистанційно мінували українські позиції забороненими мінами ПОМ-2.
Крім того, сьогодні українські сапери розмінували понад 3 гектари прифронтової території та вилучили 102 вибухонебезпечних предмети. Вибухівку передали на знищення.
Нагадаємо, вчора окупанти порушували перемир'я поблизу Водяного. Бойовики обстрілювали сили ООС з автоматичного станкового гранатомета.
Крім того, з початку перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 2,5 тисячі порушень.