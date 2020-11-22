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Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили перемирие

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два случая нарушения перемирия со стороны оккупационных войск. Украинские военные от вражеской активности не пострадали.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Сегодня утром под вражеский обстрел попали украинские военные на позициях вблизи Шумов. Там оккупанты применили стрелковое оружие. Огонь в ответ подразделения Объединенных сил не открывали.

Еще одно нарушение перемирия зафиксировали вблизи Ужовки, где пророссийские боевики дистанционно минировали украинские позиции запрещенными минами ПОМ-2.

Кроме того, сегодня украинские саперы разминировали более 3 гектаров прифронтовой территории и изъяли 102 взрывоопасных предмета. Взрывчатку передали на уничтожение.

Напомним, вчера оккупанты нарушали перемирие вблизи Водяного. Боевики обстреливали силы ООС из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, с начала перемиря на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 2,5 тысячи нарушений.

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