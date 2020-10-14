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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Водяного

Автор: Дмитро Левицький

З початку 14 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення перемир'я. Російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Водяного у Донецькій області.

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Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

За даними командування, окупанти застосували проти українських військових стрілецьку зброю. Оскільки постріли були неприцільними, підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

В результаті провокацій з боку бойовиків українські військовослужбовці не постраждали.

"У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 13 жовтня на Донбасі проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я. Українські військові зафіксували прольоти двох безпілотників противника через лінію розмежування.

Крім того, днем раніше окупаційні сили 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було зафіксовано.

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