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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС возле Водяного

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 14 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение перемирие. Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Водяного в Донецкой области.

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Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

По данным командования, оккупанты применили против украинских военных стрелковое оружие. Поскольку выстрелы были неприцельными, подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

В результате провокаций со стороны боевиков украинские военнослужащие не пострадали.

"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе.

Напомним, 13 октября на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие. Украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотников противника через линию разграничения.

Кроме того, днем ранее оккупационные силы 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

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