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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатомета і кулемета

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 12 лютого, збройні формування Росії сім разів порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

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Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне. Бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Українські військові відповідали на обстріл з боку окупантів.

Крім того, поблизу Павлополя отримав поранення військовий. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

"Воїна оперативно доставлений у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також бойовики скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч з населеним пунктом Золоте-4 за допомогою безпілотників.

А поблизу Новолуганського був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Його подавили з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Крім того, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.

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