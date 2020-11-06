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Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 6 листопада, збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Авдіївка бойовики застосовували стрілецька зброя і гранатомети різних систем.

Ще один ворожий обстріл був зафіксований поблизу Новолуганського. Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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"Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.

Крім того, 4 листопада на Донеччині зафіксовано шість порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

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