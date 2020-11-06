Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС

З початку поточної доби, 6 листопада, збройні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Авдіївка бойовики застосовували стрілецька зброя і гранатомети різних систем.

Ще один ворожий обстріл був зафіксований поблизу Новолуганського. Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.

Крім того, 4 листопада на Донеччині зафіксовано шість порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.