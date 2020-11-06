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Боевики на Донбассе дважды стреляли по позициям ООС

Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 6 ноября, вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Новолуганского. Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

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"Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 5 ноября, боевики 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате сброса вражеским беспилотником гранаты получил ранения военный.

Кроме того, 4 ноября на Донбассе зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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