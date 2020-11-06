На Донбасі бойовики різко збільшили кількість обстрілів, один військовий поранений

З початку поточної доби, 5 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Дев'ять порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", ще два - в районі відповідальності групи "Північ".

Крім того, був залучений безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил.

Унаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення.

Бійця оперативно доставлено у медичний заклад, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я захисника задовільний.

З початку доби 6 листопада порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано, зазначили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 листопада, на Донбасі зафіксовано шість порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів біля Донецької фільтрувальної станції.