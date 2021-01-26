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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу". Біля Мар'їнки працював ворожий снайпер

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 26 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, недалеко від Авдіївки бойовики відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У передмісті Мар'їнки українські військові зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-німецьких окупаційних військ.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат в результаті ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті снайперського обстрілу поранення отримав один український військовий.

Крім того, минулого тижня на Донбасі в результаті снайперського обстрілу загинув український військовий. Тоді Україна направила ноту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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