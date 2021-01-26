UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину". У Марьинки работал вражеский снайпер

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 26 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, недалеко от Авдеевки боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В пригороде Марьинки украинские военные зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате снайперского обстрела ранение получил один украинский военный.

Кроме того, на прошлой неделе на Донбассе в результате снайперского обстрела погиб украинский военный. Тогда Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООСДонбасс