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Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

У середу, 16 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Однак ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного. Бойовики здійснили кілька пострілів з станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також окупанти обстрілювали українські позиції в районі населеного пункту Шуми.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 11 разів обстрілювали українські позиції. Втрат серед українських військових немає.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі.

Додамо, що українська розвідка зафіксувала проведення російсько-окупаційними силами військових зборів на Донбасі.

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