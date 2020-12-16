Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

В среду, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Однако ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного. Боевики совершили несколько выстрелов из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также оккупанты обстреливали украинские позиции в районе населенного пункта Шуми.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе 11 раз обстреливали украинские позиции. Потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе.

Добавим, что украинская разведка зафиксировала проведение российско-оккупационными силами военных сборов на Донбассе.