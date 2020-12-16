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ОБСЄ зафіксували 20 порушень перемир'я поблизу Попасної

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 05:21
ОБСЄ зафіксували 20 порушень перемир'я поблизу Попасної Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціально моніторингова місія СММ зафіксувала 21 порушення перемир'я на Донбасі. У Донецькій області обстрілів не було.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Крім того, в Луганській області Місія зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), 20 з яких відбулися в районі до півеічного сходу від Попасній.

За минулу добу в цій області було зафіксовано 1 таке порушення, а саме вибух невизначеного походження у цьому ж районі.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 червня зафіксували вже 3 683 порушення режиму припинення вогню.

Раніше ОБСЄ зафіксувала значне зменшення кількості порушень на Донбасі.

Також повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала, що проросійські бойовики обладнують свої позиції під час перемир'я на Донбасі.

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