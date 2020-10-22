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Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби, 22 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Артема.

Крім того, ворожі постріли з автоматичної станкового гранатомета зафіксовано поблизу Новолуганського. Також окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.

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Втрат і поранень серед українських захисників немає.

"Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням, неухильно дотримуючись мирних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, 20 жовтня бойовики шість разів порушили "тишу". В результаті обстрілу ворожих отримав поранення український військовий.

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