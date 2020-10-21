На Донбасі поранений український військовий

Протягом минулої доби, 20 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили перемир'я. Унаслідок обстрілу один український захисник зазнав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де здійснювали провокації зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. Там застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний", - говориться в повідомленні.

Окрім того, у районі населеного пункту Павлопіль зафіксовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, подальше його використання стало неможливим.

Від початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші на Донбасі.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 20 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.