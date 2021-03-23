Заворушення біля ОП: поліція відкрила ще одну справу

"Слідчі столичної поліції за фактом подій під ОПУ розпочали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.

У МВС зазначають, що організатори заздалегідь планували спровокувати зіткнення з правоохоронцями та застосування сили при припиненні правопорушень. При цьому під час заходу жодних протистоянь не відбулося: ні поліцейські, ні учасники акції не отримали тілесних ушкоджень.

Натомість було пошкоджено фасад і двері ОП.

"Кожен учасник заходу, який вчиняв протиправні дії, нестиме відповідальність, згідно із законом. Поліцейські за погодженням із процесуальними керівниками (прокурорами) вручили підозру одному з організаторів акції та уродженцю Вінниччини, який побив вікна у дверях адмінбудівлі", - сказано у повідомленні.

Крім того, у міністерстві анонсували ряд підозр найближчим часом.