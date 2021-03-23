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Беспорядки возле ОП: полиция открыла еще одно дело

Автор: Юлия Струк

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий на акции под Офисом президента 20 марта. Она касается умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Следователи столичной полиции по факту событий под ОПУ начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

В МВД отмечают, что организаторы заранее планировали спровоцировать столкновения со стражами порядка и применение силы при пресечении правонарушений. При этом во время мероприятия никаких противостояний не произошло: ни полицейские, ни участники акции не получили телесных повреждений.

Однако был поврежден фасад и двери ОП.

"Каждый участник мероприятия, который совершал противоправные действия, будет нести ответственность по закону. Полицейские по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) вручили подозрение одному из организаторов акции и уроженцу Винницкой области, который побил окна в дверях админздания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве анонсировали ряд подозрений в ближайшее время.

Напомним, МВД опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков возле Офиса президента. Их планируют привлечь к ответственности.

Как писало РБК-Украина 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненка. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекло, а также подожгли табличку.

После беспорядков полиция задержала одного из участников акции. Ему предъявили обвинение.

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Новости Украины Офис президентаМинистерство внутренних дел Украиныуголовное дело
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