Беспорядки возле ОП: полиция открыла еще одно дело

"Следователи столичной полиции по факту событий под ОПУ начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

В МВД отмечают, что организаторы заранее планировали спровоцировать столкновения со стражами порядка и применение силы при пресечении правонарушений. При этом во время мероприятия никаких противостояний не произошло: ни полицейские, ни участники акции не получили телесных повреждений.

Однако был поврежден фасад и двери ОП.

"Каждый участник мероприятия, который совершал противоправные действия, будет нести ответственность по закону. Полицейские по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) вручили подозрение одному из организаторов акции и уроженцу Винницкой области, который побил окна в дверях админздания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве анонсировали ряд подозрений в ближайшее время.