У МВС назвали прізвища причетних до заворушень біля Офісу президента
Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Їх планують залучити до відповідальності.
Згідно з оприлюдненим ним відео, найближчим часом підозри можуть отримати:
- Владислав Гранецкий-Стафійчук;
- Сергій Філімонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушний;
- Олексій Білковський;
- Олег Кобезьський;
- Денис Міщенко.
"Всі вони понесуть покарання згідно з законом", - йдеться в титрах відео.
При цьому сам Геращенко зазначив, що "всі провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій, встановлені і будуть відповідати за свої вчинки".
Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.
Після заворушень поліція затримала одного з учасників акції. Йому пред'явили звинувачення.
В Офісі президента оцінили збиток, заподіяну учасниками акції протесту, як мінімум в 2 мільйони гривень.
Сьогодні поліція оголосила підозру одному з організаторів акції під ВП.
При цьому раніше Геращенко повідомляв, що по даній справі будуть нові підозри.