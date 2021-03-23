У МВС назвали прізвища причетних до заворушень біля Офісу президента

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднено імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента . Їх планують залучити до відповідальності.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко .

При цьому сам Геращенко зазначив, що "всі провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій, встановлені і будуть відповідати за свої вчинки".

"Всі вони понесуть покарання згідно з законом", - йдеться в титрах відео.

Згідно з оприлюдненим ним відео, найближчим часом підозри можуть отримати:

Нагадаємо, в суботу, 20 березня, у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Після заворушень поліція затримала одного з учасників акції. Йому пред'явили звинувачення.

В Офісі президента оцінили збиток, заподіяну учасниками акції протесту, як мінімум в 2 мільйони гривень.

Сьогодні поліція оголосила підозру одному з організаторів акції під ВП.

При цьому раніше Геращенко повідомляв, що по даній справі будуть нові підозри.