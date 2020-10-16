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В Азербайджані звинуватили Вірменію в бажанні розширити географію конфлікту

Автор: Анастасия Рокитна

У президента Азербайджану Ільхама Алієва звинуватили Вірменію в бажанні розширити географію конфлікту. Так азербайджанська сторона відреагувала на ракетний удар вірменських сил по території Ордубадського району.

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Про це завідувач відділом з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Хікмет Гаджієв написав у своєму акаунті в Twitter.

Гаджиєв заявив, що Вірменія обстрілює міста Азербайджану, які не розташовані у зоні бойових дій.

"Вірменія завдала ракетного удару по Ордубадському району в Нахчивані. Це підтверджує, що Вірменія всіма силами намагається розширити географію конфлікту", - написав він.

Нагадаємо, Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Зазначимо, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією шість населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

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