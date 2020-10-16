ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Азербайджані звинуватили Вірменію в бажанні розширити географію конфлікту

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:35
В Азербайджані звинуватили Вірменію в бажанні розширити географію конфлікту Фото: Хікмет Гаджиєв (azertag az)
Автор: Анастасия Рокитна

У президента Азербайджану Ільхама Алієва звинуватили Вірменію в бажанні розширити географію конфлікту. Так азербайджанська сторона відреагувала на ракетний удар вірменських сил по території Ордубадського району.

Про це завідувач відділом з питань зовнішньої політики Адміністрації президента Хікмет Гаджієв написав у своєму акаунті в Twitter.

Гаджиєв заявив, що Вірменія обстрілює міста Азербайджану, які не розташовані у зоні бойових дій.

"Вірменія завдала ракетного удару по Ордубадському району в Нахчивані. Це підтверджує, що Вірменія всіма силами намагається розширити географію конфлікту", - написав він.

Нагадаємо, Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Зазначимо, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією шість населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Армения Азербайджан
NEWS
МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
РБК-Українаінформаційне агентство МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя