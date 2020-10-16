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В Азербайджане обвинили Армению в желании расширить географию конфликта

Новина українською → Нагорный Карабах, Пятница 16 октября 2020 15:35
В Азербайджане обвинили Армению в желании расширить географию конфликта Фото: Хикмет Гаджиев (azertag az)
Автор: Анастасия Рокитна

У президента Азербайджана Ильхама Алиева обвинили Армению в желании расширить географию конфликта. Так азербайджанская сторона отреагировала на ракетный удар армянских сил по территории Ордубадского района.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в Twitter.

Гаджиев заявил, что Армения обстреливает города Азербайджана, не расположенные в зоне боевых действий.

"Армения нанесла ракетный удар по Ордубадскому району в Нахчыване. Это подтверждает, что Армения всеми силами пытается расширить географию конфликта", - написал он.

Напомним, Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.

Отметим, армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией шесть населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

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