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Аварія на залізниці: УЗ змінить маршрут руху поїздів

Автор: Юлія Струк

Сьогодні поблизу залізничної станції Воскобійня під час руху зійшли з колії 8 вагонів вантажного потягу. ПАО "Укрзалізниця" вживає заходів щодо скорочення відставання поїздів від графіка.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у своєму Telegram.

Зокрема, поїзди №116 Київ - Покровськ - Бердянськ, №12 Київ - Новоолексіївка, №38 Київ - Запоріжжя, №92 Одеса - Костянтинівка почергово пропущені своїм маршрутом через станцію Дніпро-Головний.

Вказано, що поїзди №54 Одеса - Дніпро, №80 Київ - Дніпро, №4 Ужгород - Запоріжжя, №42 Трускавець - Дніпро та №86 Львів - Новоолексіївка прямують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг-Сортувальний, Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.

Крім того, організовано спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпро-Головний та Кам’янське-Пасажирське пасажирів з поїзда №86 Львів - Новоолексіївка.

Також забезпечена пересадка на поїзд №12 Київ - Новоолексіївка пасажирів, які прямують до станцій Мелітополь, Якимівка та Новоолексіївка, з решти поїздів, що затримуються.

"Вирішено питання щодо курсування вищезазначених поїздів у зворотному напрямку зміненим маршрутом", - зазначають у компанії.

Нагадаємо, раніше УЗ повідомила про сходження 8 вантажних вагонів на станції Воскобойня. Зазначалося, що через це в Україні затримуються поїзди південного напрямку.

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