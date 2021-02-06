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Авария на железной дороге: УЗ изменит маршрут движения поездов

Автор: Юлия Струк

Сегодня вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. ПАО "Укрзализныця" принимает меры по сокращению отставания поездов от графика.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в своем Telegram.

В частности, поезда №116 Киев - Покровск - Бердянск, №12 Киев - Новоалексеевка, №38 Киев - Запорожье, №92 Одесса - Константиновка поочередно пропущены своим маршрутом через станцию ​​Днепр-Главный.

Указано, что поезда №54 Одесса - Днепр, №80 Киев - Днепр, №4 Ужгород - Запорожье, №42 Трускавец - Днепр и №86 Львов - Новоалексеевка следуют измененным маршрутом через станцию Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.

Кроме того, организован специальный поезд для подвоза к станциям Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов - Новоалексеевка.

Также обеспечена пересадка на поезд №12 Киев - Новоалексеевка пассажиров, следующих до станций Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов задерживаются.

"Решен вопрос по курсированию вышеупомянутых поездов в обратном направлении измененному маршруту", - отмечают в компании.

Напомним, ранее УЗ сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Отмечалось, что из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.

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