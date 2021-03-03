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Аварія АН-26: ДБР планує завершити слідство до травня

Автор: Юлія Струк

Державне бюро розслідувань планує завершити розслідування аварії літака АН-26 під Харковом до кінця квітня. Наприкінці вересня 2020 року військовий літак з групою курсантів на борту впав на трасі Харків-Чугуїв у 2 км від аеродрому.

Про це у ході звіту про діяльність ДБР заявив виконуючий обов'язки директора бюро Олексій Сухачов.

"Досудове розслідування вказаної трагедії знаходиться на постійному контролі президента України. Його завершення плануємо на кінець квітня поточного року", - зазначив Сухачов.

Нагадаємо, в середині лютого суд продовжив утримання під вартою двох підозрюваних у справі про катастрофу АН-26 близько Чугуєва Харківської області. Йдеться про військовослужбовців - екс-керівника військової частини Чугуєва В'ячеслава Глазунова і керівника польотів Олександра Жука.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня у Чугуєві розбився військовий літак АН-26. Жертвами катастрофи стали офіцери і курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

У кінці жовтня в уряді назвали основні причини катастрофи АН-26 в Чугуєві. Аварія, за висновками урядової комісії, відбулася не тільки через технічну несправність, а й через людську помилку.

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Новини України катастрофаАН-26ДБР
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