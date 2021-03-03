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Авария АН-26: ГБР планирует завершить следствие до мая

Автор: Юлия Струк

Государственное бюро расследований планирует завершить расследование аварии самолета АН-26 под Харьковом до конца апреля. В конце сентября 2020 военный самолет с группой курсантов на борту упал на трассе Харьков-Чугуев в 2 км от аэродрома.

Об этом в ходе отчета о деятельности ГБР заявил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев.

"Досудебное расследование указанной трагедии находится на постоянном контроле президента Украины. Его завершение планируем на конец апреля текущего года", - отметил Сухачев.

Напомним, в середине февраля суд продлил содержание под стражей двух подозреваемых по делу о катастрофе АН-26 около Чугуева Харьковской области. Речь идет о военнослужащих - экс-руководителе воинской части Чугуева Вячеславе Глазунове и руководителе полетов Александре Жуке.

Как писало РБК-Украина, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

В конце октября в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Авария, по выводам правительственной комиссии, произошла не только из-за технической неисправности, но и из-за человеческой ошибки.

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Новости Украины катастрофаАН-26ГБР
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