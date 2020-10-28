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Аваков уточнив інформацію про вибух під Харковом

Автор: Юлія Струк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив інформацію про вибух на газорозподільній станції у Харківській області. За його словами, на цей час пожежу після вибуху ліквідовано.

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Про це він сказав у ході засідання Кабінету міністрів.

"Загинуло, на жаль, дві особи, тіла зараз під завалами. Та 8 осіб постраждало. Цих людей госпіталізовано до лікарні. О 13:30 пожежу ліквідовано. Від ДСНС зараз там працює спеціальна бригада, на місці поліція, на місці рятувальники", - сказав глава МВС.

Нагадаємо, раніше в обласній поліції повідомили, що в Харківській області на території газопереробної станції стався вибух, у результаті якого загинули дві людини, а дев'ять отримали поранення.

У прес-службі облполіції РБК-Україна уточнили, що кримінальну справу за фактом вибуху ще не відкрили.

Як повідомлялося раніше, в середині вересня у Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ у Європу і проходить поблизу селища. Походив потужний вихід газу в навколишнє середовище. В результаті події ніхто не постраждав.

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Новини України ХарківАрсен АваковВибух