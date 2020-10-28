Під Харковом на газопереробній станції стався вибух, є загиблі

У Харківській області на території газопереробної станції стався вибух. У результаті загинули двоє людей, а дев'ять отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

Так, близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння.

"Задимлення склало близько 200 кв. метрів. За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми. На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група", - сказано у повідомленні.

Усі обставини події наразі встановлюються.

У коментарі РБК-Україна в прес-службі обласної поліції уточнили, що на даний момент кримінальне провадження за даним фактом ще не відкрите.

Нагадаємо, в середині вересня у Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ у Європу і проходить поблизу селища. Походив потужний вихід газу в навколишнє середовище. В результаті події ніхто не постраждав.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня у Львові на вулиці Шевченка сталася пожежа в виробничому приміщенні, до гасіння якого залучили пожежний потяг. Також на місці події існувала загроза вибуху газу через загоряння газового трубопроводу.