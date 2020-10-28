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Аваков уточнил информацию о взрыве под Харьковом

Автор: Юлия Струк

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил информацию о взрыве на газораспределительной станции в Харьковской области. По его словам, на данный момент пожар после взрыва ликвидирован.

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Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

"Погибло, к сожалению, два человека, тела сейчас под завалами. Но 8 человек пострадали. Этих людей госпитализированы в больницу. В 13:30 пожар был ликвидирован. От ГСЧС сейчас там работает специальная бригада, на месте полиция, на месте спасатели", - сказал глава МВД.

Напомним, ранее в областной полиции сообщили, что в Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, а девять получили ранения.

В пресс-службе облполиции РБК-Украина уточнили, что уголовное дело по факту взрыва еще не открыли.

Как сообщалось ранее, в середине сентября в Чабанах Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду. В результате происшествия никто не пострадал.

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Новости Украины ХарьковАрсен АваковВзрыв