ЕСПЧ требует от России немедленно освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального . При этом суд руководствуется экстренным правилом, которое применяется редко.

Об этом говорится в сообщении на сайте команды Навального .

Сообщается, что 16 февраля Палата из семи судей ЕСПЧ решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с правилом 39 регламента освободить Навального.

Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупции Иван Жданов, 39 правило является экстренным механизмом, когда ЕСПЧ считает, что до основного судебного разбирательства какой-либо стране нужно принять срочные меры, которые касаются жизни или здоровья человека.