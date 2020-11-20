Захват банка в Тбилиси: нападавший освободил трех заложников

Злоумышленник, захвативший помещение макрофинансовой учреждения в Тбилиси (Грузия), освободил нескольких заложников. Предварительно известно, что захваченное здание покинули трое заложников.

Об этом сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

Участнику переговоров с террористом удалось договориться об освобождении трех заложников. Он вывел из здания двух мужчин и женщину. Всего в заложниках было 9 человек.

Сейчас проспект Церетели, где находится захвачено здание, перекрыт. На месте происшествия работает большое количество правоохранителей.

Напомним, сегодня в Тбилиси неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка. Злоумышленник удерживал в заложниках 9 человек.

Кроме того, в соцсетях опубликовали видео с нападавшим. На одном из видео зафиксирован момент, на котором террорист выдвигает требования. В частности, он требует запретить азартные игры в Грузии.

Добавим, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в банке. Тогда один из заложников в прямом эфире озвучил требования злоумышленника.