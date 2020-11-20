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Захоплення банку в Тбілісі: нападник звільнив трьох заручників

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 20 листопада 2020 18:00
Захоплення банку в Тбілісі: нападник звільнив трьох заручників Фото: поблизу захопленого банку (twitter.com/formulage)
Автор: Дмитро Левицький

Зловмисник, який захопив приміщення макрофінансової установи в Тбілісі (Грузія), звільнив декількох заручників. Попередньо відомо, що захоплену будівлю залишили три заручники.

Про це повідомляє грузинський телеканал Rustavi2.

Учаснику переговорів з терористом вдалося домовитися про звільнення трьох заручників. Він вивів з будівлі двох чоловіків та жінку. Всього у заручниках було 9 осіб.

Зараз проспект Церетелі, де знаходиться захоплена будівля, перекритий. На місці події працює велика кількість правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні в Тбілісі невідомий чоловік захопив заручників у відділенні банку. Зловмисник утримував у заручниках 9 осіб.

Крім того, у соцмережах опублікували відео з нападником. На одному з відео зафіксований момент, на якому терорист висуває вимоги. Зокрема, він вимагає заборонити азартні ігри в Грузії.

Додамо, в жовтні в грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив заручників у банку. Тоді один із заручників в прямому ефірі озвучив вимоги зловмисника.

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