Захват заложников в Тбилиси: появилось видео с нападавшим

Грузинские телеканалы опубликовали видео с мужчиной, который захватил заложников в Тбилиси. Предположительно, запись сделал один из заложников.

Видео распространили сразу несколько Telegram-каналов.

Сообщается, что один из заложников снял видео на мобильный телефон. На этой записи мужчина без маски что-то эмоционально говорит и размахивает руками. Также у него в руке, предположительно, граната.

Позже СМИ назвали его имя - Леван Зурабишвили, а также опубликовали видео с требованиями. В частности, он потребовал запретить в Грузии азартные игры, снизить годовую процентную ставку кредитов до 7% и понизить цены на лекарства.

Отметим, сегодня Министерство внутренних дел Грузии сообщило о захвате заложников в Тбилиси в микрофинансовой организации. По словам очевидцев, нападающих могло быть пятеро. Местные СМИ сообщают, что были отпущены двое заложников.

Напомним, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка Bank of Georgia. У преступника были при себе автомат и граната.

Спустя несколько часов он освободил всех 43 заложников. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности - и то и другое ему предоставили, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. После этого мужчина скрылся.