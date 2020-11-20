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В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек

Новина українською → Тбилиси, Пятница 20 ноября 2020 15:45
В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек Фото: полиция (t me frontnews_eu)
Автор: Андрей Козловский

В Тбилиси (Грузия) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. На данный момент вся территория оцеплена полицией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, в настоящее время правоохранители проводят все необходимые и следственные и оперативные меры.

СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.

Напомним, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в банке. Тогда один из заложников связался с телекомпанией "Мтавари" и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника.

Кроме того, ранее сообщалось, что в начале августа во французском городе Гавр мужчина захватил заложников в одном из отделений банка. Мужчина держал заложников около шести часов, после чего его задержали.

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