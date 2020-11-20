В Тбилиси вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек

В Тбилиси (Грузия) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. На данный момент вся территория оцеплена полицией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, в настоящее время правоохранители проводят все необходимые и следственные и оперативные меры.

СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4 — Formula NEWS English (@FormulaGe) November 20, 2020

Напомним, в октябре в грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в банке. Тогда один из заложников связался с телекомпанией "Мтавари" и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника.

Кроме того, ранее сообщалось, что в начале августа во французском городе Гавр мужчина захватил заложников в одном из отделений банка. Мужчина держал заложников около шести часов, после чего его задержали.