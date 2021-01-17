Задержания во "Внуково": полиция забрала брата Навального и его соратников

В московском аэропорту "Внуково" полиция продолжила задержания накауне прилета политика Алексея Навального. Задержали ряд его соратников и, вероятно, брата Олега Навального.

Об этом сообщает Meduza.

В аэропорту задержали соратников политика Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова и Анастасию Кадетову, а также журналиста "Новой газеты" Влада Докшина.

Источник VTimes сообщает, что вместе с соратниками Навального задержали и его брата Олега. Но по другим данным, его не задержали, когда он сидел вместе с Соболь, Шаведдиновой, Пахомовым за одним столиком.

Кроме этого сообщается, что полиция начала вытеснять толпу ожидающих прилета Навального за пределы аэропорта.

Ранее сообщалось, что полицейские в аэропорту "Внуково" задержали активиста Дмитрия Бескоровайного.

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию сегодня, 17 января. Несколько месяцев он находился в Германии, проходя курс лечения после отравления.

Как писало РБК-Украина, 16 января прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января.

Так, ранее стало известно, что Навального задержат после возвращения в РФ.