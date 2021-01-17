Возвращение Навального в РФ: во "Внуково" произошло первое задержание
В аэропорту "Внуково" сотрудники полиции задержали активиста. В этот аэропорт из Германии должен прилететь оппозиционный политик Алексей Навальный.
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
"Полицейские в аэропорту задержали активиста Дмитрия Бескоровайного, сообщил задержанный. Причину задержания ему не сообщили, куда собираются его доставить - тоже не говорят", - указано в сообщении.
Кроме того, в международной зоне прилета во Внуково установили ширму, из-за которой нельзя увидеть приезжающих.
Ранее Telegram-канал "Проект" писал, что полиция полностью зачистила зону прилета международных рейсов в аэропорту. В 14:20 по Москве были установлены заграждения с одной стороны, от внутренних рейсов и основной части аэропорта, через 20 минут после этого закрыли на "ремонт" единственный в зоне эскалатор. Еще через час - огородили от выхода кафе.
Внутри остались только сотрудники аэропорта, полиции и силовики в штатском.
Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту заметили автозаки.
Как писало РБК-Украина, 16 января прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января.
Так, ранее стало известно, что Навального задержат после возвращения в РФ.