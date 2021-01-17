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Возвращение Навального в РФ: во "Внуково" произошло первое задержание

Новина українською → Москва, Воскресенье 17 января 2021 15:32
Возвращение Навального в РФ: во "Внуково" произошло первое задержание Фото: аэропорт "Внуково" (wikimedia.org)
Автор: Юлия Струк

В аэропорту "Внуково" сотрудники полиции задержали активиста. В этот аэропорт из Германии должен прилететь оппозиционный политик Алексей Навальный.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

"Полицейские в аэропорту задержали активиста Дмитрия Бескоровайного, сообщил задержанный. Причину задержания ему не сообщили, куда собираются его доставить - тоже не говорят", - указано в сообщении.

Кроме того, в международной зоне прилета во Внуково установили ширму, из-за которой нельзя увидеть приезжающих.

Ранее Telegram-канал "Проект" писал, что полиция полностью зачистила зону прилета международных рейсов в аэропорту. В 14:20 по Москве были установлены заграждения с одной стороны, от внутренних рейсов и основной части аэропорта, через 20 минут после этого закрыли на "ремонт" единственный в зоне эскалатор. Еще через час - огородили от выхода кафе.

Возвращение Навального в РФ: во &quot;Внуково&quot; произошло первое задержаниеВнутри остались только сотрудники аэропорта, полиции и силовики в штатском.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту заметили автозаки.

Как писало РБК-Украина, 16 января прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы принять участие в акции в аэропорту "Внуково" 17 января.

Так, ранее стало известно, что Навального задержат после возвращения в РФ.

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