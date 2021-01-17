Затримання у "Внуково": поліція забрала брата Навального і його соратників

В московському аеропорту "Внуково" поліція продовжила затримання напередодні прильоту політика Олексія Навального. Затримали ряд його соратників і, ймовірно, брата Олега Навального.

Про це повідомляє Meduza.

В аеропорту затримали соратників політика Любов Соболь, Руслана Шаведдинова, Іллю Пахомова та Анастасію Кадетову, а також журналіста "Нової газети" Влада Докшина.

Джерело VTimes повідомляє, що разом з соратниками Навального затримали і його брата Олега. Але за іншими даними, його не затримали, коли він сидів разом з Соболь, Шаведдіновою, Пахомовим за одним столиком.

Крім цього повідомляється, що поліція почала витісняти натовп, який чекає прильоту Навального, за межі аеропорту.

Раніше повідомлялося, що поліцейські в аеропорту "Внуково" затримали активіста Дмитра Безкоровайного.

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається в Росію сьогодні, 17 січня. Кілька місяців він перебував у Німеччині, проходячи курс лікування після отруєння.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 січня прокуратура Москви попередила про відповідальності за заклики взяти участь в акції в аеропорту "Внуково" 17 січня.

Так, раніше стало відомо, що Навального затримають після повернення в РФ.