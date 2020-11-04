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Трамп заявил о попытках украсть у него победу на выборах президента

Новина українською → Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 08:08
Трамп заявил о попытках украсть у него победу на выборах президента Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Действующий президент США и кандидат на выборах лидера страны Дональд Трамп заявил, что он выигрывает выборы президента США. Однако, у него пытаются "украсть" победу.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он также написал, что вскоре объявит о "большой победе".

"Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть (победу, - ред.) на выборах. Мы никогда не позволим им сделать это", - заявил Трамп.

После этого Twitter пометил пост Трампа о попытке сторонников Байдена украсть голоса как спорным и закрыл просмотр.

Трамп заявил о попытках украсть у него победу на выборах президента

Также кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах. Он заявил, что уверен в своей победе.

Отметим, в США уже закрылись избирательные участки. По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. У него 223 голоса выборщиков, у Трампа - 212. Для победы нужно 270 голосов.

В ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.

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