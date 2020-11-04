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Выборы в США: Байден лидирует, но с минимальным разрывом

Новина українською → Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 09:30
Выборы в США: Байден лидирует, но с минимальным разрывом Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По предварительным результатам на выборах президента США лидирует кандидат Джо Байден. У него 220 голосов выборщиков.

Об этом свидетельствуют данные CNN.

Выборы в США: Байден лидирует, но с минимальным разрывом

У действующего президента США и также кандидата Дональда Трамп 213 голосов. Он не сильно отстает от Байдена. Отметим, что для победы нужно 270 голосов выборщиков.

Ситуация в штатах:

В Аризоне после подсчета 80% голосов лидирует Байден (52,4%), у Трампа 46,3%.

Во Флориде после подсчета 96% голосов лидирует Трамп (51%), у Байдена 47%.

В Мичигане подсчитали 65% голосов. Лидирует Трамп (53%), у Байдена 45%.

В Колорадо лидирует Байден (55,9%), у Трампа 41,7%. Там обработали 88% голосов.

В Джорджии обработали 91% голосов. У Трампа 50%, а у Байдена 48%.

В Миннесоте лидирует Байден (53% голосов), а у Трампа 44%. Там обработали 90% голосов.

В штате Айова после обработки 92% голосов лидирует действующий президент (52%), у Байдена 45%.

В Неваде обработали 78% голосов. Там лидирует Байден (50%), а у Трампа 47%.

В Северной Калифорнии лидирует Дональд Трамп (50%), у Байдена 48%. Обработано 95% голосов.

В Огайо обработали 90% голосов. У Трампа 53%, а у Байдена 45%.

В Вирджинии лидирует Байден (49,3%), а у Трампа 49,1%. Обработано 74% голосов.

В Пенсильвании держит лидерство Трамп (56%), у Байдена 42%. Обработано 71% голосов.

В штате Висконсин обработали 80% голосов. У Трампа 51%, у Байдена 47%.

В Техасе получил лидерство Трамп. У него 52% голосов, у Байдена 46%. Обработано 94% голосов.

В Нью-Гемпшире лидирует Байден. У него 53%, а у Трампа 47%. Обработано 70% голосов.

Напомним, Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Также Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах. Он заявил, что уверен в своей победе.

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