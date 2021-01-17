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Повернення Навального в РФ: у "Внуково" відбулося перше затримання

Новость на русском → Москва, Неділя 17 січня 2021 15:32
Повернення Навального в РФ: у "Внуково" відбулося перше затримання Фото: аеропорт "Внуково" (wikimedia.org)
Автор: Юлія Струк

В аеропорту "Внуково" співробітники поліції затримали активіста. В цей аеропорт з Німеччини повинен прилетіти опозиційний політик Олексій Навальний.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

"Поліцейські в аеропорту затримали активіста Дмитра Безкоровайного, повідомив затриманий. Причину затримання йому не повідомили, куди збираються його доставити - теж не говорять", - зазначено в повідомленні.

Крім того, в міжнародній зоні прильоту у Внуково встановили ширму, через яку не можна побачити, хто приїжджає.

Раніше Telegram-канал "Проект" писав, що поліція повністю зачистила зону прильоту міжнародних рейсів в аеропорту. О 14:20 по Москві були встановлені загородження з одного боку, від внутрішніх рейсів і основної частини аеропорту, через 20 хвилин після цього закрили на "ремонт" єдиний у зоні ескалатор. Ще через годину - огородили від виходу кафе.

Повернення Навального в РФ: у &quot;Внуково&quot; відбулося перше затриманняВсередині залишилися тільки співробітники аеропорту, поліції і силовики в цивільному.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту помітили автозаки.

Як писало РБК-Україна, 16 січня прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики взяти участь в акції в аеропорту "Внуково" 17 січня.

Так, раніше стало відомо, що Навального затримають після повернення в РФ.

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