Задержания журналистов и ОМОН в аэропорту: как Навального ждут в РФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию сегодня, 17 января. Несколько месяцев он находился в Германии, проходя курс лечения после отравления. Подробнее о ситуации в России в день возвращения политика - в материале РБК-Украина.

Ситуация в РФ в день приезда Навального

Как сообщают россСМИ, со вчерашнего вечера в России начались задержания активистов и журналистов, которые планировали лететь в Москву. В частности, в аэропорту Санкт-Петербурга задержали главного редактора телеграм-канала "Агит Россия" Павла Иванкина и двоих активистов Алексея Барича и Александра Края. Также задержан корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель.

Кроме того, сообщается, что возле аэропорта "Внуково" выставили забор, а на парковке очевидцы заметили автозаки ОМОНа.

Навальный возвращается в Москву

13 января Навальный заявил, что намерен вернуться в Россию и назвал дату - 17 января.

"В воскресенье я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - написал оппозиционер в соцсети.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.

17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".

Встречайте https://t.co/7J7ImemgvR — Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021

В свою очередь в России объявили оппозиционера в розыск и заявили о намерении задержать его, как только он вернется.

Кроме того, аэропорт "Внуково", куда должен прилететь Навальный отказал журналистам в допуске на территорию, объяснив это "недопущением распространения коронавирусной инфекции и обеспечением безопасности прибытия пассажиров".

Отравление Навального

Навальный был отравлен 20 августа в России. Оппозиционер летел из Томска, на борту оппозиционеру стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в Омске и политика госпитализировали в местную клинику. Навальный сразу попал в реанимацию, позже впал в кому. Два дня спустя Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите". 22 сентября оппозиционера выписали из больницы.

Фото: twitter.com/PACE_News

В Германии установили, что Навального отравили "Новичком". Покушение на Навального также повлекло международные санкции против РФ. Кроме того, было установлено, что покушение на Навального совершила группа из восьми оперативников ФСБ. Сам оппозиционер считает, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.