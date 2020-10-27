UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВОЗ заявила о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19

Автор: Юлия Струк

Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.

Самые читаемые новости

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.

Напомним, ранее в Минобразования Украины заявили, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах. Школы в "красной зоне" карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.

Как писало РБК-Украина, глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19. Это поможет остановить распространение коронавируса. Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.

Отметим также, в ВОЗ заявляли, что Европе необходимо "серьезное ускорение" в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗшколапандемияКоронавирус