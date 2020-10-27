ВОЗ заявила о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19

Региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил эффективность закрытия школ в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, это малоэффективная мера.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - заявил Клюге.
Напомним, ранее в Минобразования Украины заявили, что формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах. Школы в "красной зоне" карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.
Как писало РБК-Украина, глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19. Это поможет остановить распространение коронавируса. Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.
Отметим также, в ВОЗ заявляли, что Европе необходимо "серьезное ускорение" в борьбе с коронавирусом. На континент приходится почти половина заражений COVID-19 в мире.