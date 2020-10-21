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Ученики "красной зоны" останутся на дистанционном обучении, - МОН

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 15:50
Ученики "красной зоны" останутся на дистанционном обучении, - МОН Фото: термометр на школьном столе (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Формат обучения в учреждениях образования будет зависеть от эпидемической ситуации в населенных пунктах. Школы в "красной зоне" карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По его словам, министерство стремится обеспечить обучение детей в полноформатном режиме, но сейчас ситуация сложная и требует ответственности.

"Дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это будет "красная зона", останется на дистанционном. К сожалению", - подчеркнул врио министра.

Шкарлет добавил, что министерство попытается после каникул обеспечить обучение учащихся 1-4 классов в очном формате, но ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах в зависимости от эпидемической ситуации.

"Мы рассчитываем на лучший сценарий, но продолжаем готовиться к различным вызовам", - добавил он.

Напомним, накануне Минобразования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине.

Кроме того, недавно Минобразования обновило требования к дистанционному обучению в Украине.

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